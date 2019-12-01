Глендейл, США, , 10:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» обыграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

Хозяева сделали серьезную заявку на победу же в первые три минуты встречи после голов Ника Шмальца (2-я минута) и Дерека Степана (3-я).

Однако данное обстоятельство не смутило гостей, и они уже к 12-й минуте отыграли одну шайбу усилиями Логана Кутюра, а к 29-й уже вели в счете после голов Дилана Гэмбрелла (23-я) и Тимо Майера (29-я).

Финальную точку в матче поставил, оформивший в матче таким образом дубль, Логан Кутюр, забивший четвертую шайбу на 60-й минуте в пустые ворота «Аризоны» и этим принесший «Сан-Хосе» победу.

Отметим, по итогам матча в активе «Сан-Хосе» стало 31 очко, что позволяет команде находиться на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Аризоны» 34 очка и четвертая строчка там же.