Эдмонтон, Канада, , 09:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» обыграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 2:5.

В составе победителей голами отметились Тайлер Грейовак (9-я минута в большинстве), оформивший в матче дубль Таннер Пирсон (14-я в большинстве, 34-я), Луи Эрикссон (39-я) и Джош Ливо (42-я).

У «Ойлерз» шайбы забили Конор Макдэвид (15-я) и Зак Кассиан (26-я).

Отметим, это третья победа «Ванкувера» в последних пяти матчах и второе поражение подряд для «Эдмонтона».