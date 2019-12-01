Торонто, Канада, , 09:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» переиграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. На гол форварда «Торонто» Вильяма Нюландера (26-я минута в большинстве) гости ответили шайбой финского защитника «Баффало» Расмуса Ристолайнена (47-я).

Победную шайбу в овертайме записал на свой счет нападающий Джон Таварес (62-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Торонто» 30 очков и восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Баффало» 29 очков и десятая строчка там же.