Париж, , 09:48 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о своих ожиданиях от матча пятнадцатого тура французской футбольной Лиги 1 с командой «Монако». Его слова приводит пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте команды.

«Монако» очень силен, особенно в атаке. Они создают много моментов и имеют высокое качество впереди и в центре поля. Нам нужно быть внимательными и хорошо защищаться, чтобы иметь свои шансы», — заявил Тухель и добавил, что «ПСЖ» нужно вести строгую игру на своей половине поля, а не «тупо терять мяч».

Также он отметил, что не считает стабильной систему с четырьмя атакующими игроками, так как для неё нужны три полузащитника, чтобы стабилизировать игру в таком варианте и сохранять твердость обороны.

Кроме этого, главный тренер рассказал, что он применил такую систему в игре с мадридским «Реалом», так как команде требовалось тогда немного сумасшествия, чтобы уйти от поражения.

«У нас не было достаточной свободы в атаке, пришлось что-то менять и рисковать», — пояснил Тухель.

Напомним, матч пятнадцатого тура французской Лиги 1 между командами «ПСЖ» и «Монако» состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:30 (мск).