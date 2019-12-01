Лос-Анджелес, США, , 09:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» обыграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на 8-я минуте Юаким Райан, а спустя четыре минуты его коллега по команде — российский форвард Николай Прохоркин, удвоил счет и преимущество своей команды.

На 44-й минуте гости смогли отыграть одну шайбу усилиями Джека Рословича, однако на большее их не хватило.

Отметим, по итогам матча «Кинг» набрали 24 очка и продолжают замыкать турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. У «Виннипега» 33 очка и пятое место там же.