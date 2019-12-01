Сент-Луис, США, , 09:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл хоккеистов «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Голы в составе «Блюз» на счету Джастина Фолка (8-я минута), Натана Уокера (35-я), российского форварда клуба Ивана Барбашева (43-я), Маккензи Макикерна (48-я) и Джэйдена Шварца (58-я в большинстве).

У их оппонентов голами отметились Сэм Лафферти (27-я) и Крис Летанг (54-я). Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, по итогам матча в активе «Сент-Луиса» 40 очков, что позволяет ему возглавлять турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. У «Питтсбурга» 32 очка и шестое место Восточной конференции.