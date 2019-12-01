Санкт-Петербург, , 09:10 — REGNUM Сборная Финляндии по футболу во время предстоящего летом 2020 года чемпионата Европы будет базироваться в отеле под Сестрорецком (входит в состав Санкт-Петербурга). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Берег Финского залива Дарья Драй © ИА REGNUM

Здесь же жила сборная Англии во время ЧМ-2018, отмечает источник.

Как уточняет ИА REGNUM, речь идет об «элитном» поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга, который знаменит своей замечательной природой и находится на берегу Финского залива.

Место тренировок финских футболистов пока неизвестно. Англичане в 2018 году тренировались на стадионе «Спартак» в Зеленогорске.

Напомним, накануне определились все соперники сборной России по футболу на групповом этапе финальной части Евро-2020. Вслед за командами Бельгии и Дании в их число попала сборная Финляндии.

Сначала сборная России сыграет 13 июня в Петербурге против Бельгии. 17 июня российские футболисты здесь же померятся силами с соперниками из Финляндии, а 22 июня сыграют с Данией в Копенгагене.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, футбольное соперничество с ближайшим соседом не только обещает интересный футбол, но и перспективно с точки зрения туризма.

«Мы ждём большое число болельщиков из Финляндии. Город готов», — подчеркнул чиновник.

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