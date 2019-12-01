Лас-Вегас, США, , 09:00 — REGNUM Камерунский боец смешанного стиля (ММА) Френсис Нганну предложил российскому бойцу Александру Волкову провести с ним поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246, который пройдет в Лас-Вегасе. Об этом 1 декабря сам спортсмен написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Какие у тебя планы на 18 января?! Готов предложить тебе бесплатную поездку в самый интересный город в мире (Лас-Вегас)», — написал в своем сообщении Нганну.

Отметим, турнир UFC246 состоится в Лас-Вегасе 18 января 2020 года и на нем должно состояться возвращение в октагон экс-чемпиона UFC в лёгком весе ирландца Коннора Макгрегора, который сойдется в бою с представителем США Дональдом Серроне.

Напомним, в активе 33-летнего Френсиса Нганну 14 побед в 17 поединках. У 31-летнего Александра Волкова 31 выигрыш в 38 боях.