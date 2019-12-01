Тампа, США, , 08:59 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» проиграл команде «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

Голами в составе победителей отличились Себастьян Ахо (5-я минута в большинстве), Джордан Мартинук (8-я) и Джейккоб Славин (20-я).

У их оппонентов голы на свой счет записали Брейден Пойнт (44-я в большинстве) и Тайлер Джонсон (49-я).

Отметим, по итогам матча «Каролина» набрала 33 очка и занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Тампы» 27 очков и двенадцатое место там же.