Санрайз, США, , 08:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл с нулевым счетом команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились оформивший в матче дубль шведский защитник «Пантерз» Антон Строльман (22-я и 49-я минуты) и его финский российского происхождения коллега по клубу — форвард Александр Барков (52-я).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов записал на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, по итогам встречи в активе «Флориды» стало 31 очко, что позволяет клубу занимать седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 285 очков и десятое место на Западе.