Флоренция, Италия, , 08:36 — REGNUM Бывший главный тренер футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттаузо может стать главным тренером команды «Фиорентина». Об этом 1 декабря сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, нынешний главный наставник флорентийского клуба Винченцо Монтелла, покинет занимаемую им в настоящее время должность после проигрыша команды в четырнадцатом туре итальянской серии А команде «Лечче».

Также утверждается, что такое решение принял президент «Фиорентины» Рокко Комиссо, который наблюдал за матчем на стадионе во Флоренции. При этом Гаттаузо является главным кандидатом на данную должность.

Отметим, «Фиорентина» смогла набрать в последних четырех играх серии А только 1 очко, проиграв три раза подряд.

Напомним, как сообщало, ранее команда «Фиорентина» уступила клубу «Лечче» в домашнем матче в рамках четырнадцатого тура итальянской футбольной серии А.