Денвер, США, , 08:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» разгромил команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 7:3.

В составе «Колорадо» голами отличились оформивший в матче дубль Назем Кадри (8-я минута в большинстве, 10-я), Натан Маккиннон (12-я) также оформивший в игре дубль Йонас Донской (23-я в большинстве, 29-я), Микко Рантанен (26-я) и Тайсон Джост (31-я).

У их оппонентов голы на счету Брэндона Саада (2-я в большинстве), Доминика Кубалика (32-я) и Патрика Кейна (55-я при игре 5×3).

Отметим, по итогам матча в активе «Колорадо» 27 очков, что позволяет клубу занимать третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Чикаго» 25 очков и четырнадцатое, предпоследнее место там же.