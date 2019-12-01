Милуоки, США, , 08:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась со счетом 137:96 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи оказался греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 26 очками и 9 подборами.

У «Шарлотт» наиболее результативным стал разыгрывающий Девонте Грэм, который смог набрать во встрече 24 очка.

Отметим, по итогам игры победная серия «Милуоки» достигла одиннадцати подряд игр. Для «Шарлотт» данное поражение стало пятым в последних семи матчах.