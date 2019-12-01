Калгари, Канада, , 08:01 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Главным героем встречи стал оформивший в матче дубль шведский форвард «Калгари» Элиас Линдхольм (56-я минута, 59-я в пустые ворота), который принес этим своей команде победу. Ещё один гол «Флеймз» на счету Диллона Дюбе (19-я).

Автором единственной шайбы у их оппонентов стал Жан-Габриэль Пажо, отличившийся на 55-й минуте.

Отметим, по итогам этой победы в активе «Калгари» стало 30 очков, что позволяет клубу занимать девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Оттавы» в активе 23 очка и четырнадцатое место на Востоке.