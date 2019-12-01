Хьюстон, США, , 07:59 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» нанес поражение с разгромным счетом баскетболистам «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась победой хозяев со счетом 158:111.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший за матч 60 очков. Его коллега по команде — защитник Бен Маклемор, оформил в матче дабл-дабл с 24 очками и 13 подборами.

Самым результативным у «Атланты» оказался разыгрывающий Трей Янг, набравший за игру 37 очков.

Отметим, это четвертая победа «Хьюстона» за последние семь игр и десятый подряд проигрыш для «Атланты».