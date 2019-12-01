Нью-Йорк, США, , 07:48 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Барклейс-центр» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл форвард «Айлендерс» Андрес Ли, отличившийся уже на 2-й минуте встречи. А затем, на 36-й минуте, его одноклубник — нападающий Мэтью Бразал удвоил счет и преимущество своей команды, и этим привел счет на табло к итоговому состоянию.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сыграл матч «на ноль», отразив 30 из 30 бросков по своим воротам.

Отметим, этой победой «Айлендерс» прервали свою проигрышную серию из трех матчей подряд. Для «Коламбуса» это поражение стало третьим в последних пяти играх.