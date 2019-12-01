Филадельфия, США, , 07:37 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграла команду «Индиана Пейсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счетом 119:116 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид, оформивший в матче дабл-дабл с 32 очками и 11 подборами. Ещё 22 очка набрал его коллега по команде лёгкий форвард Тобиас Харрис.

У «Индианы» наиболее результативным стал форвард Ти Джей Уоррен, записавший на свой счет в матче 29 очков. Немного не добрал до этого результата его одноклубник — разыгрывающий Малколм Брогдон, который смог набрать за игру 28 очков.

Отметим, это шестая победа «Филадельфии» в последних семи матчах НБА. У «Индианы» данное поражение прервало победную серию из пяти игр подряд.