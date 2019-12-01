Валенсия, Испания, , 07:37 — REGNUM Футбольный клуб «Валенсия» переиграл футболистов «Вильярреала» в матче пятнадцатого тура испанской Примеры.

Игра состоялась на поле стадиона «Месталья» в Валенсии и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый тайм прошел без забитых голов и счет в матче был открыт только на 49-й минуте, усилиями бразильско-испанского форварда «Валенсии» Родриго.

На 54-й минуте гости сравняли счет после гола камерунского хавбека Андре-Франка Ангиссы, однако радость продолжалась только до 70-й минуты, когда полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес точным ударом вновь вывел свой клуб вперёд и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам встречи в активе «Валенсии» 23 очка и седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Вильярреала» 18 очков и тринадцатая строчка.