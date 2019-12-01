Монреаль, Канада, , 07:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» обыграл хоккеистов «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в овертайме победой гостей со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Филадельфии» голами отметились Оскар Линдблом (28-я минута), Кевин Хейз (29-я) и Трэвис Конечны (42-я).

У их оппонентов шайбами отличились Йоэль Армиа (1-я) и оформивший в матче дубль Томаш Татар (28-я, 44-я в большинстве).

Победную шайбу «Филадельфии» в овертайме записал на свой счет российский защитник клуба Иван Прововров, отличившийся уже на 61-й минуте.

Отметим, это третья подряд победа «Филадельфии», по ее итогам клуб с 35 очками находится на третьем месте Восточной конференции НХЛ. Для «Монреаля» это седьмое подряд поражение, команда занимает там же десятую строчку, набрав 28 очков.