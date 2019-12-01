Сакраменто, США, , 07:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер» проиграл команде «Сакраменто» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 100:97.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс, набравший в матче 30 очков. Его коллега по команде защитник Бадди Хилд записал на свой счет ещё 21 очко.

У их оппонентов самым результативным оказался защитник Гэри Харрис, который смог набрать за игру 25 очков.

Отметим, это вторая победа «Сакраменто» в последних пяти играх. Для «Денвера» данное поражение прервало победную серию из шести подряд матчей.