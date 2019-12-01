Флоренция, Италия, , 07:15 — REGNUM Футбольный флорентийский клуб «Фиорентина» уступил футболистам «Лечче» в матче четырнадцатого тура итальянской футбольной серии А.

Игра состоялась на поле стадиона «Артемио Франки» во Флоренции и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственного мяча стал форвард «Лечче» Андреа ла Мантиа, отличившийся на 49-й минуте встречи.

Отметим, это третье подряд поражение «Фиорентины» в серии А и по его итогам клуб занимает 11 место турнирной таблицы. «Лечче» победив занял тринадцатую строчку.