Детройт, США, , 07:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра проходила на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.

Главным героем встречи стал российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, который оформил в матче хет-трик (30-я минута и две в пустые ворота на 60-й), а также записал на свой счет одну результативную передачу.

Ещё по голу забили Ти Джей Оши (24-я в большинстве) и Том Уилсон (55-я). Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился в матче тремя результативными передачами.

У «Детройта» шайбы забили Робби Фабри (12-я в большинстве) и Люк Гленденинг (55-я).

Отметим, это третья победа «Вашингтона» за последние пять игр. «Детройт» этим поражением продлил свою проигрышную серию до девяти игр подряд.