Москва, , 21:10 — REGNUM Сборная России по футболу сыграет на Чемпионате Европы в 2020 году с командами из Бельгии, Дании и Финляндии, об этом 30 ноября стало известно по результатам жеребьевки.

Первый матч должен состояться 13 июня со сборной Бельгией, с которой российским футболистам пришлось играть в рамках отборочного турнира. Обе игры — и в гостях и дома — были проиграны.

Напомним, сборная России вышла в финальную часть Чемпионата Европы по футболу со второго места, кроме команды Бельгии, на сегодняшней день одной из сильнейших в мире, матчи с остальными противниками были российскими футболистами выиграны.

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