Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM Дополнительной фан-зоной чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Петербурге станет Дворцовая площадь. Перед началом европейского первенства на ней будет организован концерт звёзд, а с 3 по 12 июля на Дворцовой покажут трансляцию четвертьфиналов, полуфиналов и финала Евро-2020, которые состоятся в других городах Европы. Об этом сообщили 30 ноября в Смольном

Арка Главного штаба Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее было решено, что основная фан-зона в Петербурге, принимающем несколько матчей чемпионата Европы, будет развернута на Конюшенной площади — там же, где собирались болельщики во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во время встречи с президентом УЕФА Александером Чеферином вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал главе УЕФА о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020.

Кириллов отметил, что главная фан-зона на Конюшенной площади в дни чемпионата будет работать постоянно, а на Дворцовой площади будет задействована на ограниченное время и в ограниченном пространстве.

Александер Чеферин сообщил, что намерен посетить концерт на Дворцовой площади участием маэстро Валерия Гергиева, приуроченный к началу турнира.

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах континента. Санкт-Петербург станет единственным российским городом, который примет три встречи группового этапа и один четвертьфинал.