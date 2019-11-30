Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM В столице Среднего Урала в 2021 году состоится Всемирный саммит спорта и бизнеса, организуемый международной ассоциацией SportAccord. Об этом заявил управляющий директор структуры Нис Хатт на пресс-подходе в Екатеринбурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На шестидневном спортивно-деловом форуме соберут ключевых деятелей спортивного сообщества со всего мира, включая представителей всех международных спортивных федераций. Мероприятие пройдёт в России уже третий раз (ранее оно состоялось в Санкт-Петербурге и в Сочи). Уральский город оказался «идеальным партнёром» для SportAccord, сказал Хатт.

«Нет никакого сомнения, что Екатеринбург очень любит спорт и спортивные мероприятия», — считает руководитель.

На форуме обсудят проблему адаптации спортсменов после окончания спортивной карьеры, использование цифровых технологий, а также новые виды спорта. Один из дней посвятят теме спортивного предпринимательства.

«Это возможность для наших бизнесменов поучаствовать в спортивной индустрии», — сказал присутствовавший на встрече с Хаттом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также на переговорах с иностранным гостем присутствовали первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. На пресс-подходе выступал член исполкома SportAccord, президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Екатеринбург примет летнюю Универсиаду-2023. Часть средств на игры — около 40 млрд рублей — потратят из бюджета Свердловской области. В регионе просят глав муниципалитетов с пониманием отнестись к тратам на Универсиаду — возможно, муниципалитетам будет сложнее защищать свои запросы на бюджетное финансирование.

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