Москва, , 17:46 — REGNUM Во время игры отборочного матча Чемпионата Европы по футболу Сан-Марино — Россия нападающего Артема Дзюбу оскорбляли не болельщики национальной российской сборной, заявил полузащитник Александр Головин.

По его словам, это устроили болельщики «Спартака», которые не простили ему переход в «Зенит», при этом сам игрок не обращает никакого внимания на происходящее.

Головин также заявил, что болельщикам необходимо уже забыть о переходе Дзюбы в «Зенит», а продолжать подобные скандирования не нужно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России переиграла команду Сан-Марино 19 ноября со счётом 5:0. В первом тайме группа болельщиков кричала оскорбления в адрес Дзюбы. Позже многие зрители поддержали капитана российской сборной и скандировали «Дзюба, молодец».

Кроме того, во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» фанаты «Спартака» выкрикивали нецензурные слова в адрес Дзюбы.

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