Самара, , 16:01 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» обыграл самарскую команду «Крылья Советов» в матче восемнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле «Самара Арены» и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал словенский форвард Ловро Бизяк, который забил его на 25-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Уфа» набрала 22 очка, что позволило ей подняться на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ. У «Крыльев Советов» 18 очков в активе и двенадцатая строчка.