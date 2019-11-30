Мадрид, , 15:48 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Реал» заинтересовался возможностью приобретения габонского форварда лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает 30 ноября El Desmarque.

По данным источника, мадридский клуб может предложить «Арсеналу» за 30-летнего нападающего €70 млн и 28-летнего колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

При этом уточняется, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не входит в число поклонников колумбийского игрока и хотел бы, чтобы он покинул команду.

Также ранее Обамеянгом интересовался клуб «Барселона».

Отметим, в нынешнем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл за «Арсенал» в 16 матчах и забил в них 10 мячей. Хамес Родригес сыграл за «Реал» в девяти матчах и отметился в них голом и результативной передачей.