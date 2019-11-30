Москва, , 15:55 — REGNUM Футбольный московский клуб «Динамо» обыграл другую московскую команду «Локомотив» в матче восемнадцатого тура молодежного чемпионата России (ЧР) по футболу.

Игра состоялась на поле московской «Сапсан-Арены» и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Единственный во встрече мяч забил полузащитник «Динамо» Владислав Галкин, отличившийся на 39-й минуте игры.

Отметим, по итогам матча московское «Динамо» набрало 41 очко, чем упрочило свою лидирующую позицию в турнирной таблице молодежного чемпионата России. У «Локомотива» 30 очков в активе и четвертая позиция.