Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» уверенно обыграл московскую команду «Спартак» в матче восемнадцатого тура молодёжного первенства России по футболу.

Игра прошла на поле СДЮШОР «Смена» (Академия «Зенита») в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл на 8-й минуте форвардом «Зенита» Кириллом Косаревым. Затем, на 30-й минуте, полузащитник Кирилл Кравцов удвоил счет и преимущество своей команды и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам матча в активе «Зенита» стало 30 очков, что позволило ему занять третью строчку в турнирной таблице молодёжного первенства России. У «Спартака» также 30 очков и пятое место.