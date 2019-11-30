Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Чемпионат мира по хоккею может в будущем быть проведён в Екатеринбурге. Об этом 30 ноября рассказал в Екатеринбурге президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Почему бы не провести в городе чемпионат мира. Безусловно, мы будем думать о том, чтобы приехать в Екатеринбург», — заявил Фазель.

Также он отметил, что почему-то, когда говорят о проведении мероприятий IIHF в России, все думают только о Москве и Санкт-Петербурге, а руководство IIHF думает об «экспансии на восток».

«Например, молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске, а женский чемпионат мира 2021 года — в Уфе», — пояснил президент IIHF и добавил, что также ему хотелось бы провести какой-нибудь турнир во Владивостоке.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходил в России трижды и его принимали Москва, Санкт-Петербург и подмосковные Мытищи. В 2000 году матчи мирового первенства планировалось провести в Ярославле, однако они были тогда перенесены из-за неготовности арены.