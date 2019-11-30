Арнем, Нидерланды, , 14:36 — REGNUM Бывший игрок футбольного клуба «Витесс» из Арнема Эдвард Стюринг может занять пост главного тренера команды. Об этом 30 ноября сообщает Omroep Gelderland

По данным источника, 56-летний тренер является наиболее вероятной кандидатурой на данный пост в случае, если российский специалист Леонид Слуцкий отправится в отставку.

Стюринг уже занимал пост главного тренера «Витесса» в 2018 году, а после был главным помощником Слуцкого, однако из-за разногласий его перевели на должность координатора молодежной академии команды.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» после пятого подряд поражения команды в нидерландском чемпионате.