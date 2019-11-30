Кумамото, , 13:51 — REGNUM Гандбольная российская женская сборная уверенно обыграла команду Китая в стартовом матче чемпионата мира по гандболу среди женщин, проходящего в Японии.

Игра состоялась в Кумамото и закончилась уверенной победой российской команды со счетом 26:11.

В следующем туре сборная России встретится с командой Аргентины 2 декабря.

Напомним, чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит я Японии с 30 ноября по 15 декабря текущего года. В нем принимает участие 24 сборные команды, победитель получит путевку на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.