Турин, Италия, , 13:47 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» намеревается бесплатно по окончании текущего сезона провести усиление своих атакующих флангов. Это 30 ноября утверждает Calciomercato.com.

По данным источника, туринский клуб хочет получить в свой состав без отступных двух игроков лондонского клуба «Челси»: 31-летнего бразильского защитника Виллиана и 32-летнего испанского хавбека Педро Родригеса.

При этом отмечается, что текущие контракты обоих игроков истекают летом следующего года и пока лондонский клуб не смог договориться с ними об их продлении.

Как утверждает источник, в случае, если ситуация с футболистами не изменится в ближайшее время, они уже во время зимнего трансферного окна могут заключить предварительные соглашения с «Ювентусом».

Отметим, в текущем сезоне Виллиан принял участие в 12 матчах за «Челси» в английской Премьер-лиге и отметился в них 3 результативными передачами. Педро Родригес сыграл за лондонский клуб в трех матчах АПЛ и не сделал в них никаких результативных действий.