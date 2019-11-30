Рука, , 13:38 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке среди женщин на дистанции 10 км классическим стилем, проходившей в рамках первого этапа Кубка мира в финской Руке.

Первое место в гонке на 10 км заняла представительница Норвегии Тереза Йохауг, финишировавшая с результатом 26 минут 47,5 секунды. Второе место заняла финка Криста Пярмякоски, чьё отставание от победительницы составило +30,1 секунды.

Третий результат Натальи Непряевой составил +44,4 секунды от времени лидера.

Другие российские лыжницы — Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Ольга Царёва, Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева и Диана Головань, не вошли в лучшую десятку.

Отметим, Наталья Непярева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года.