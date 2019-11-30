Пекин, , 12:54 — REGNUM Пекинский хоккейный «Куньлунь» обыграл в овертайме омскую команду «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась на льду «Шоуган-Арены» в Пекин и закончилась в овертамйе победой гостей со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. Счет в матче открыл канадский форвард «Куньлунь» Жильбер Брюле, отличившийся на 21-й минуте в большинстве.

Затем последовали голы нападающих омского клуба Семёна Кошелева (27-я) и Алексея Потапова (34-я), что вывело «Авангард» вперёд. Однако радость гостей была недолгой, так как уже через пять минут нападающий хозяев Спенсер Фу счет сравнял, что в итоге перевело игру в овертайм.

Победную шайбу в овертайме записал на свой счет канадский защитник «Куньлуня» Тревор Мёрфи.

Отметим, по итогам встречи «Куньлунь» набрал 34 очка и находится на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У «Авангарда» 46 очков и второе место там же.