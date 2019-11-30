Хабаровск, , 12:51 — REGNUM Хоккейный хабаровский клуб «Амур» нанес разгромное поражение с «сухим» счетом московской команде «Спартак» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла на льду хабаровской «Платинум-Арены» и закончилась разгромом гостей со счетом 5:0.

Счет в матче открыл чешский форвард «Амура» Гинек Зогорна и такое положение сохранялось в матче до последней десятиминутки встречи, когда хозяева за пять минут забросили четыре шайбы в ворота гостей, так и оставшиеся в итоге без ответа.

Голами отличились Кирилл Рассказов (50-я), Никита Камалов (53-я), Денис Голубев (55-я) и Владислав Ушенин (55-я).

Отметим, по итогам встречи «Амур» набрал 30 очков и находится на одиннадцатом, предпоследнем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У «Спартака» 40 очков в активе и пятое место на Западе.