Торонто, Канада, , 12:47 — REGNUM Трех лучших игроков прошедшего игрового дня определили в североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Их имена опубликованы на официальном сайте лиги.

Главной звездой прошедшего игрового дня стал форвард команды «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 4 очка (1шайба + 3 результативные передачи) в матче с клубом «Чикаго Блекхоукс» (5:2 в пользу «Колорадо»).

Второй звездой игрового дня стал шведский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист, оформивший хет-трик в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2 в пользу «Коламбуса»).

Третьей звездой прошедшего игрового дня признали чешского форварда команды «Бостон Брюинз» Давида Крейчи, который набрал 2 (шайба + результативная передача) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ в пользу «Бостона»).