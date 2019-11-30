Москва, , 12:31 — REGNUM Известный в прошлом спортсмена и экс-чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе, а ныне депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Николай Валуев дал свой комментарий по поводу боя по правилам бокса между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и штангистом Михаилом Кокляевым.

«Я с самого начала считал Емельяненко фаворитом. Был уверен, что бой закончится очень быстро», — приводит слова Валуева Sport24.

Также экс-чемпион мира отметил, что он не думал, что эта схватка будет долгой и что всё закончилось так, как он и предполагал.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Емельяненко одержал верх над Михаилом Кокляевым техническим нокаутом в поединке, проходившем по правилам бокса в Москве.