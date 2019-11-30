Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM Американский форвард хоккейного клуба из Нур-Султана «Барыс» Эрик Тангрэди покинул своб команду. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба «Барыса».

Также уточняется, что казахский клуб и 30-летний хоккеист расторгли его контракт по обоюдному согласию сторон.

Отметим, ранее главный тренер «Барыса» белорусский специалист Андрей Скабелка подверг критике легионеров клуба, включая Тангрэди, заявив, что команде не нужны нападающие, которые «ничего не забивают».

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игрок провел за свой клуб 22 матчах и набрал в них 9 (5 шайб + 4 результативные передачи) очков при 24 штрафных минутах.