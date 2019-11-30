Казань, , 11:38 — REGNUM Хоккейный казанский клуб «Ак Барс» объявил об уходе из команды своего голкипера Эмиля Гарипова. Об этом 30 ноября сообщает официальный сайт «Ак Барса».

Также сообщается, что контракт между казанским клубом и 28-летним хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, голкипер не принимал участия в матчах «Ак Барса» с декабря 2018 года из-за травмы спины и был третьим вратарем клуба, после шведа Адама Рейдеборна и Тимура Билялова.

Напомним, игрок выступал за казанскую команду с 2010 года и провел в её составе 252 матча, выиграв 141 встречу и 21 игру сыграв «на ноль» при коэффициенте надёжности 1.89 и 93.3% отражаемых бросков.