Лас-Вегас, США, , 11:37 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюссон, являющийся первым номером в рейтинге бойцов лёгкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), подписал контракт на бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который является чемпионом UFC в лёгком весе. Об этом 30 ноября сообщает MMA Fighting.

Фергюссон со своими представителями встретился с руководством UFC 29 ноября в Лас-Вегасе и пописал контракт на бой с Нурмагомедовым.

Отметим, ранее стало известно, что сам Хабиб Нурмагомедов уже подписал контракт на бой с Фергюссоном. Поединок должен состояться 18 апреля 2020 года и пройдет на арене Barclays Center в Нью-Йорке. Ранее поединок между бойцами пытались организовать четыре раза и каждый раз он срывался по разным причинам.