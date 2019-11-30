Манчестер, Великобритания, , 10:49 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» Хосеп Гвардиола заявил о своей готовности продлить контракт с командой. Его слова на эту тему приводит 30 ноября Goal.com.

«Моё будущее в «Манчестер Сити» зависит от результатов. Через пять лет посмотрим, что произойдёт. Да, я открыт для продления контракта. Мне комфортно в команде», — рассказал главный тренер «МС».

Также он отметил, что хотел бы видеть стремление своих подопечных и всего клуба к движению вперед, так как они работают над этим, а это является главным и вся команда должна чувствовать, что может продвигаться вперёд и получать наслаждение от этого.

«Когда почувствую, что это больше не так, буду разговаривать с руководством «Манчестер Сити», — заключил Гвардиола.

Напомним, действующий контракт между испанким специалистом и клубом рассчитан до лета 2021 года.