Сан-Хосе, США, , 10:56 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей шайбами отметились Патрик Марло (8-я минута), Марк-Эдуар Власик (14-я), Ноа Грегор (23-я) и Логан Кутюр (35-я).

На всё это «Кингз» смогли ответить единственной «шайбой престижа», забитой на 58-й минуте Кайлом Клиффордом.

Отметим, по итогам этой победы в активе «Шаркс» стало 29 очков, что позволяет команде занимать восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Кингз» 22 очка и последнее, пятнадцатое место там же.