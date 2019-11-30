Финикс , США, , 10:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» обыграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «Токинг Стик Ризот Арены» в Финиксе и закончилась со счетом 113:120 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 42 очками и 11 результативными передачами. Ещё 26 очков записал на свой счет его коллега по команде — защитник Тим Хардуэй-младший.

В составе «Финикса» самым результативным оказался лёгкий форвард Келли Убре, оформивший дабл-дабл с 22 очками и 10 подборами. Его одноклубник — испанский разыгрывающий Рики Рубио, смог набрать за игру 21 очко.

Отметим, это шестая победа «Далласа» за последние семь игр и шестое поражение «Финиска» в последних семи матчах.