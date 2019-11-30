Парадайс, США, , 10:01 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой хозяев по буллитам со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На гол форварда «Вегаса» Алекса Така, забитый им в большинстве на 28-й минуте, гости ответили шайбой Джейкоба Чикрана на 35-й.

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов хоккеисты «Вегаса» оказались удачливее, победная шайба на счету вновь отличившегося Алекса Така.

Отметим, по итогам игры «Вегас» набрал 30 очков и находится на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Аризоны» в активе 34 очка и третье место там же.