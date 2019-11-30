Портленд, США, , 10:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете «Мода-центра» в Портленде и закончилась победой хозяев со счетом 107:103.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший 28 очков и сделавший 6 поборов и 5 результативных передач. В шаге от дабл-дабла остановился его одноклубник центровой Уэнделл Картер, набравший 16 очков и сделавший 9 подборов.

В составе победителей самым результативным оказался разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который смог набрать за матч 28 очков. Его коллега по клубу лёгкий форвард Кармело Энтони оформил в матче дабл-дабл с 23 очками и 11 подборами.

Отметим, это победа стала третьей подряд для «Портленда» в нынешнем регулярном сезоне НБА. Для «Чикаго» это пятое поражение в последних семи матчах.