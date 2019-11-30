Анахайм, США, , 09:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» разгромил хоккеистов «Анахайм Дакс» с нулевым счетом в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу гостей с разгромным счетом 0:3.

Голами в составе победителей отличились Нил Пионк (22-я минута), Николай Элерс (30-я) и Кайл Конор (42-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Виннипега» 33 очка и четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Анахайма» 26 очков и тринадцатая строчка там же.