Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл команде «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «Эй-Ти-энд-Ти-центра» в Сан-Антонио и закончилась в пользу хозяев со счетом 107:97.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который набрал за матч 19 очков. Ещё 16 очков записал в свой актив его коллега по команде — защитник Джамикал Грин.

В составе победителей самым результативным стали форвард Ламаркус Олдридж и разыгрывающий Деррик Уайт, оба набравшие по 17 очков за игру.

Отметим, это первое поражение «Клипперс» в последних семи играх нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Сан-Антонио» это вторая победа за семь последних игр.