Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

Счет в матче открыл на 16 — минуте защитник «Блюз» Колтон Порейко, и он оставался таким до последней пятиминутки третьего периода.

На 57-й минуте хозяева смогли счет сравнять усилиями Роопе Хинца, однако уже на 58-й представитель гостей Райан О'Райлли вновь вывел свой клуб вперед, а на 60-й российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев забил в пустые ворота хозяев третью шайбу в пользу своей команды и этим поставил в матче точку. Также Барбашев записал на свой счет одну результативную передачу во встрече.

Отметим, по итогам встречи в активе «Сент-Луиса» 38 очков, что позволяет ему быть лидером турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Далласа» 32 очка и шестая строчка там же.